Manchester United vence al Newcastle con un golazo de Patrick Dorgu en el ‘Boxing Day’ de la Premier League

El Manchester United volvió a la senda del triunfo este viernes 26 de diciembre, en el único partido de la Premier League programado para el tradicional 'Boxing Day', tras vencer al Newcastle United en compromiso de la Jornada 18 de la Liga de Inglaterra.

Manchester United gana al Newcastle en el 'Boxing Day'

El Manchester United y Newcastle se encargaron de engalanar el Boxing Day, el día después de Navidad en el que tradicionalmente se disputaba una jornada completa de la Premier League; sin embargo, esta vez se determinó programar solo un juego.

Los Red Devils volvieron a la senda de la victoria gracias a una soberbia anotación de Patrick Dorgu, quien tomó la pelota de volea dentro del área, tras un rechace de la defensa, y lo mandó guardar al primer poste, dejando al guardameta de las Urracas sin posibilidad de reacción.

Los tres puntos le permitieron al United escalar posiciones hasta llegar a la quinta posición y meterse de manera momentánea a puestos europeos.

🚨📸 Patrick Dorgu goal from this angle! 🔥



The technique is WORLD CLASS! ♥️#MUFC pic.twitter.com/nmzNZAKnpn — Manchester United Forever (@UtdForever7) December 26, 2025

Manchester United cerrará el año ante el peor de la Premier League

Manchester United no ha logrado hilar dos victorias consecutivas en lo que va de noviembre y diciembre, pero tendrá la oportunidad de sumar tres puntos más antes de que termine el año.

Los Red Devils cerrarán el 2025 recibiendo al Wolverhampton el próximo martes 30 de diciembre. Se trata del peor equipo de la Premier League que solo ha sumado dos puntos desde el arranque de la campaña y sin conocer aun la victoria. Lo que hace pensar en un triunfo sencillo para el United.

