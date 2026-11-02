Manchester United vs Roma: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 4 de la Champions League

El torneo de clubes más importante de Europa continúa con sus actividades llenas de emoción y este Manchester United vs Roma es un duelo trascendental para ambos. Se enfrentan a lo que se denominaría “un igual” y perder está prohibido. Ante eso, este es el artículo que te indica cómo y cuándo ver el duelo pactado para iniciar a las 14:00 horas el próximo martes 3 de noviembre… en la cancha de Old Trafford.

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¿Qué esperar del Manchester United vs Roma de la Champions League?

Este enfrentamiento es de suma importancia para ambos, pues se percibe como un duelo de iguales. En su caso, los ingleses llegan de capas caídas al sufrir una crisis de terror en la Premier League. Hoy tienen 7 puntos y no están en zona de descenso por diferencia de goles. En ese sentido, este juego de Europa puede ser el envión anímico que les permita crecer… o un problema que los hunda profundamente.

Por su parte, los romanos tienen mejores sensaciones en el ámbito doméstico, instalándose detrás de Lazio e Inter… sin embargo en la Champions League la cosa se puede complicar. Iniciaron el torneo con empate ante Fenerbahce, perdieron dramáticamente ante el Real Madrid y vienen de vencer 4-0 al Slovan Bratislava. Por ello, requieren de puntos para instalarse en zona de fases finales.

¿Dónde ver EN VIVO el Manchester United vs Roma de la Champions League?

Tal como ha sido en los años recientes en México, son dos cadenas las que transmiten los partidos de la Champions League. Ambos tienen servicio streaming y una oferta menor en canales de TV de paga.

HBO MAX y TNT Sports - (Este juego va por esta opción).

(Este juego va por esta opción). FOX ONE.

Probables alineaciones Manchester United vs Roma