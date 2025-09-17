Llegó a ser el jugador más alto en la historia de la NBA, pero quedó en el olvido por su artritis

La NBA se ha convertido en una de las ligas más importantes y seguidas a nivel mundial, por lo que esto ha hecho que las historias en torno a sus jugadores se vuelvan populares en las redes sociales. Una de estas tiene como protagonista a Manute Bol, quien nunca pudo brillar como se esperaba debido a su artritis.

Para poner un poco de contexto, es preciso decir que Manute Bol llegó a tener expectativas sumamente altas en los Bucks porque, además, ostentó uno de los récords más importantes en la historia de la NBA. No obstante, los problemas de artritis que tuvo en su cuerpo le impidieron sobresalir en la cancha.

¿Qué relación tiene la artritis con el fracaso de Manute Bol en la NBA?

La artritis que tuvo hizo que su equipo en la NBA le quitara su contrato, lo cual fomentó su fracaso dentro de esta Liga. De hecho, se sabe que, gracias a esta enfermedad, Manute Bol no duró muchos años en el profesionalismo, y esto, aunado a su poca cultura financiera, hizo que perdiera los millones de dólares que logró en su corta carrera.

Lamentablemente para su causa, y gracias a la artritis tanto en sus rodillas como en sus muñecas, un tratamiento inadecuado por falta de recursos debido a su derroche en el pasado hizo que perdiera la vida en el año 2010, por lo que es más recordado por lo que pudo ser que por lo que realmente fue.

¿Manute Bol fue el jugador más alto en la historia de la NBA?

Manute Bol generó un sinfín de expectativas en la NBA gracias a su complexión física, pues llegó a ser considerado el segundo jugador más alto en la historia de la Liga al medir 2 metros con 31 centímetros. El nacido en Sudán del Sur el 16 de octubre de 1962 tuvo todo para brillar, pero su enfermedad lo limitó físicamente hablando.

En su carrera en el baloncesto de los Estados Unidos defendió a equipos de la talla de los Golden State Warriors , los Washington Bullets, el Miami Heat y los Philadelphia 76ers. Además, otro punto a destacar de su físico fue su extrema delgadez, pues a pesar de su altura pesaba solamente 91 kilos.

