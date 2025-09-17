Inició participando en comerciales de Estados Unidos, hoy busca el título de la WWE

La WWE ha tenido un 2025 lleno de contrastes, pues si bien la gira del retiro de John Cena ha decepcionado, la mayoría de sus PPV’s han superado las expectativas. En ese sentido, se espera que para el siguiente año una de las superestrellas que dé mucho de qué hablar sea LA Knight.

Nacido en los Estados Unidos, LA Knight es un luchador que actualmente se encuentra en el debate dentro de las estrellas que podrían robarle el Campeonato Pesado de la WWE a Seth Rollins. No obstante, vale decir que su camino no ha sido nada fácil, pues en el pasado llegó a participar en comerciales para la televisión.

¿Cómo pasó LA Knight de estar en comerciales a buscar el título de la WWE?

Nacido el 1 de noviembre de 1982, LA Knight es un luchador profesional de 42 años que, actualmente, solventa una rivalidad por el Campeonato Mundial Pesado no solo con Seth Rollins, sino también con CM Punk y con Jey Uso, motivo por el cual su nombre ha estado presente en las últimas funciones de la WWE.

No obstante, su camino hacia la WWE ha estado lleno de dificultades, pues hace algunos años aún formaba parte de comerciales para la televisión en Estados Unidos. Fue ahí cuando comenzó a llamar la atención de las personas por su físico y calidad con el micrófono, por lo que atrajo las miradas de personas relacionadas a esta empresa de Wrestling.

Después de este paso por la televisión, así como de otros realities e incluso su llegada a Animal Planet, LA Knight dio el salto al Wrestling a través de compañías como TNA, NXT y, finalmente, la WWE, aunque previo a su personaje actual fue guardaespaldas de otros luchadores.

¿En qué año LA Knight alcanzó la gloria en la WWE?

Su éxito en la WWE ha sido relativamente corto, pues logró el estrellato hace apenas unos años bajo el mando de Triple H luego de un sinfín de cambios de nombre en TNA y NXT de la mano de Vince McMahon. Es así como, desde el 2022 a la fecha, ha sido un elemento constante en el roster principal de la empresa.

En su estancia en esta empresa, LA Knight presume haber ganado el Campeonato del Millón de Dólares, la Batalla Real En SummerSlam 2023 y el Campeonato de los Estados Unidos en un par de ocasiones, por lo que se dice listo para superar el apartado midcard de la compañía norteamericana.

¿LA Knight luchó contra La Parka AAA?

Dentro de sus curiosidades como profesional, destaca que, antes de su llegada a la WWE, LA Knight pudo enfrentar a La Parka AAA , quien perdió la vida en enero del 2020. Esta lucha se llevó a cabo en una fecha que Impact Wrestling tuvo en México en el año 2018, combate en donde no hubo un resultado oficial.