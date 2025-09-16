deportes
Checo Pérez, Isaac del Toro y los atletas que ponen el nombre de México en alto este 16 de septiembre

En el marco de la celebración por el 16 de septiembre, vale la pena recordar a los atletas que han puesto el nombre de México en alto como Checo Pérez.

checo-perez-isaac-del-toro-atletas-nombre-mexico-alto-16-septiembre.jpg
Instagram: Checo Pérez e Isaac del Toro
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El 16 de septiembre es, sin duda, la fecha más importante del país dado que se celebra la Independencia Nacional. Y, como pretexto de lo anterior, luce interesante conocer a los atletas mexicanos que, como Checo Pérez e Isaac del Toro, han puesto el nombre de México en alto a nivel internacional.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Checo Pérez en la Fórmula1 e Isaac del Toro como uno de los mejores ciclistas del mundo han destacado como atletas nacionales que han ondeado la bandera de México en más de una ocasión. Sin embargo, así como ellos existen un puñado de deportistas que valen la pena recordar este 16 de septiembre.

16 de septiembre: ¿Qué atletas han puesto el nombre de México en alto a nivel mundial?

En el mundo futbolístico, es imposible no mencionar a elementos como Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Javier Hernández, quienes lograron trascender en el viejo continente. En el béisbol, por su parte, Fernando Valenzuela logró acaparar las miradas durante su etapa en las Grandes Ligas.

Julio César Chávez y Saúl Álvarez han sido dos de los mejores boxeadores en la historia de este deporte, mientras que, más recientemente, Brandon Moreno coloca a México dentro de la élite de la UFC. Por último, es imposible no mencionar a deportistas como Uziel Muñoz y Osmar Olvera, quienes en los últimos meses otorgaron medallas para el país en el atletismo y los clavados, respectivamente hablando.

¿Cuál es el impacto de las mujeres deportistas en México?

Si bien los atletas masculinos han hecho mucho por México, este 16 de septiembre es preciso hablar de las mujeres que han logrado que el país sea uno de los más importantes en distintos rubros, haciendo que la República se llene de orgullo y halagos a su favor.

María del Rosario Espinoza, medallista de oro en Beijing 2008, lidera este apartado; no obstante, en el mismo también aparecen atletas como Lorena Ochoa, quien llegó a ser la mejor golfista del mundo durante muchos años, y Soraya Jiménez, recordada como una de las mejores atletas en la historia de su disciplina.

Paola Longoria ha sido una auténtica campeona mundial en su deporte de la misma forma que ocurre con Ana Gabriela Guevara y Paola Espinoza . Finalmente, en el Tiro con Arco es imposible no mencionar a Alejandra Valencia, Andrea Becerra y Ana Paula Vázquez.

