Marcel Ruiz demuestra estar al 100% y así jugó en Toluca vs. Pachuca

Marcel Ruiz tiene un solo objetivo y es disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. El mediocampista de 25 años dejó atrás su lesión en la rodilla y completó los primeros 90 minutos desde que regresó al terreno de juego. Fue por el duelo entre Toluca y Pachuca correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 disputado en el Nemesio Diez.

Lejos de presenciar dificultades físicas, Marcel Ruiz volvió a tener un gran partido con el equipo de Antonio Mohamed. Además de haber completado la totalidad del encuentro, fue la principal herramienta de creación de juego para Toluca: completó dos pases clave, tuvo un 90 por ciento de precisión en los pases, completó 7 de 12 envíos largos a sus compañeros y también realizó cinco disparos.

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Como es habitual en el futbolista de la Selección Mexicana, su labor defensiva también fue destacada en la derrota contra los Tuzos. Sumó una intercepción y completó cuatro recuperaciones, además de ganar el 66 por ciento de los duelos. Según la plataforma especializada SofaScore, Ruiz fue el mejor jugador de los Diablos Rojos por detrás del portero Luis García, con una valoración de 7.3 sobre 10.

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A pesar de que hace poco más de un mes padeció de una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla, Marcel parece haber recuperado su mejor nivel y buscará seguir demostrando que está en condiciones de representar a México en la Copa del Mundo. De todos modos, Javier Aguirre aún no cierra las puertas a nadie en el equipo nacional, por lo que analizarán la evolución del jugador de Toluca en los próximos partidos.

|Crédito: @marcelruizsuarez

La Selección Mexicana espera a Marcel Ruiz

Diversos reportes afirman que el ‘Vasco’ Aguirre le solicitó a Toluca que mantenga a Ruiz con ritmo y minutos dentro del terreno de juego en los partidos que afrontará el equipo durante el mes de mayo. Resulta que el cuerpo técnico de México evaluará el rendimiento y el estado físico del mediocampista durante todo el mes para definir si estará o no en la Copa del Mundo en junio.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, aseguró que todos los jugadores mexicanos aún tienen la posibilidad de sumarse a la convocatoria para el Mundial 2026 a pesar de estar o no presentes en la lista que dieron a conocer hace unas semanas. La convocatoria final se dará a conocer el primer día de junio, la cual será entregada a la FIFA y será definitiva.

