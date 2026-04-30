Esto hizo Marcel Ruiz en Concachampions tras su ausencia en la lista de convocados de México

Luego de no haber sido llamado por Javier Aguirre para formar parte del proceso de preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Marcel Ruiz partió como titular en la derrota de Toluca por 2-1 contra LAFC por la Ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. A pesar de las dudas a raíz de su pronta recuperación tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados, el mediocampista dio una gran exhibición.

Disputó un total de 89 minutos, jugando prácticamente todo el partido, y se lo vio muy bien desde lo físico. Hace unas semanas, el futbolista de 25 años había sufrido una ruptura de ligamentos cruzados en su rodilla, pero los médicos habían revelado que el daño no era tan grave como se esperaba, por lo que regresó de forma anticipada a las canchas. Si bien es cierto que está “entre algodones”, Marcel demostró que está listo para jugar el Mundial.

El partido de Marcel Ruiz contra LAFC

El mexicano tomó el rol de mediocampista todoterreno y organizador, tomando las riendas del juego ofensivo del equipo de Antonio Mohamed. Entre sus estadísticas más destacadas resaltan su 93 por ciento de precisión en los pases, 3 contribuciones defensivas, la totalidad de regates completados, 2 recuperaciones y 5/8 duelos en el suelo ganados. Además de ser el creativo de los Diablos, también fue una muralla en el centro del campo.

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A pesar de regresar de una lesión dura, su actuación contra los estadounidenses estuvo a la altura de sus mejores partidos. Influyó en gran medida en los ataques del cuadro escarlata, pero también fue el protagonista a la hora de cortar las jugadas ofensivas de LAFC. En caso de tener una buena Liguilla en el Clausura 2026, existen posibilidades de que el ‘Vasco’ Aguirre lo considere para disputar la Copa del Mundo.

Marcel Ruiz aún tiene posibilidades de jugar el Mundial

Diversos reportes indican que, si bien es cierto que el mediocampista quedó fuera de la lista de convocados de la Selección Mexicana, el propio Aguirre habría tomado esta decisión para que el jugador tenga actividad en la Fiesta Grande con Toluca. El objetivo es que Ruiz sume minutos tanto en el Clausura 2026 como en la Concachampions para medir su rendimiento y decidir si incluirlo en la lista definitiva o no.