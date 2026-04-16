Pocos confiaban en Marcel Ruiz y hasta los aficionados de Toluca terminaron sorprendidos al ver cómo jugó

Con categoría y sin dejar lugar a posibles remontadas, Toluca eliminó a LA Galaxy en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 y las buenas noticias no quedaron allí. Pues Marcel Ruiz volvió a jugar al futbol luego de más de un mes de inactividad. De hecho, su nivel y sus ganas de jugar sorprendieron a más de un aficionado en las redes sociales.

A pesar de que se esperaba una recuperación larga, Marcel Ruiz regresó con Toluca para el partido ante LA Galaxy en Concachampions 2026, que terminó 0-3 a favor de la visita y, en consecuencia, terminó avanzando a semifinales. Los fanáticos de los Diablos Rojos mostraron su felicidad en redes. “Si hasta barrió 3 veces y peleó la pelota”, expresaron.

Marcel Ruiz, jugador de Toluca|Crédito: Toluca FC / X

Mientras periodistas, aficionados y distintos ‘opinólogos’ decían que lo del centrocampista de 25 años era muy arriesgado, Ruiz regresó y lo hizo bien. “La típica de decir ‘poca confianza’, no mames, si se barrió 3 veces y peleó la pelota como si fueran perdiendo, ni pareció que traiga la rodilla lastimada”, sostuvo un fanático en X (ex Twitter).

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¿Qué lesión tuvo Marcel Ruiz y por qué no se operó?

Marcel Ruiz tuvo una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y también se lesionó el menisco medial de la rodilla derecha, el 12 marzo de 2026 en San Diego, en el partido por esta misma competencia. A pesar de que se decía que debía tener entre 6 y 9 meses de recuperación, el futbolista optó por un Plan B.

|Crédito: Toluca FC

Resulta que Marcel decidió no operarse de manera inmediata, pues optó por un tratamiento conservador con fisioterapia e inyecciones de plasma, buscando recuperarse de otra manera. ¿La razón? Ruiz quiere jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional de México.

Las estadísticas de Marcel Ruiz en LA Galaxy vs. Toluca

De acuerdo a SofaScore, sitio especializado en análisis de rendimiento de jugadores, estos fueron los números de Marcel Ruiz en su regreso al futbol: