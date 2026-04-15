Fue campeón de la Concachampions y hoy sufre en un equipo que está al borde del descenso

El futbol tiene sus idas y vueltas; un día te puedes encontrar en lo más alto y al otro puedes sucumbir a lo más bajo. Un momento similar está viviendo Vicente Sánchez en Ecuador. El entrenador uruguayo supo alcanzar la gloria dirigiendo a Cruz Azul hace no mucho tiempo, pues obtuvo el título de la Concacaf Champions Cup en 2025. Sin embargo, su realidad es totalmente diferente a lo que vivió en México.

El paso de Sánchez por La Máquina fue breve, pero exitoso. Además de ser campeón internacional, alcanzó las semifinales del Clausura 2025. Sin embargo, la directiva tomó la decisión de terminar su vínculo el 30 de junio de ese mismo año para darle su lugar a Nicolás Larcamón. El exfutbolista estuvo prácticamente medio año sin dirigir, hasta que en febrero de 2026 fue contratado por Emelec de la Primera División de Ecuador.

|Instagram Vicente Sánchez / @vicentesanchezoficial

El duro momento de Vicente Sánchez en Emelec

Durante el tiempo que estuvo inactivo, el director técnico aprovechó para tomar cursos y seguir aprendiendo sobre la profesión para continuar con su formación. Así fue como le llegó la oportunidad de dirigir a Emelec, equipo donde en estos momentos no la está pasando para nada bien.

Desde que comenzó el torneo de Primera División, Vicente Sánchez ha dirigido 8 partidos. No obstante, su saldo no es para nada alentador: dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas para el técnico charrúa.

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En estos momentos, su equipo se ubica en la posición 15 de 16 en la liga de Ecuador con apenas 5 unidades y está dentro de la Ronda de Descenso, con riesgo de perder la categoría. Cabe destacar que Emelec tiene 3 puntos menos debido a una sanción recibida por parte de la Federación Ecuatoriana de Futbol antes del inicio del torneo.

Vicente Sánchez está en zona de descenso en Ecuador|Crédito: Emelec

La diferencia abismal con Cruz Azul

El entrenador uruguayo está viviendo un cambio drástico respecto a lo que vivió en México durante su primera experiencia en los banquillos. Si bien es cierto que tanto las ligas como las plantillas son totalmente distintas, los números no se comparan.

Durante su paso por Cruz Azul, Vicente Sánchez dirigió un total de 28 encuentros con un saldo de 18 triunfos, 8 empates y apenas 2 derrotas. Ahora, con solo 8 partidos dirigidos en Ecuador, dobla la cantidad de caídas. Un momento tenso en su carrera que no imaginaba vivir tras el éxito que presenció en La Noria.

Sus números irregulares han puesto en duda su continuidad en Emelec y nombres como Pedro Troglio comenzaron a sonar para reemplazarlo. No obstante, el técnico sudamericano tendría el respaldo de la directiva ecuatoriana para continuar en el cargo.

