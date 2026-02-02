Estrella de la Selección Mexicana en el extranjero no podría ir al Mundial

Marcelo Mayer, el parador en corto de los Boston Red Sox, quedó fuera de la lista de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La baja se confirmó por imposibilidad de obtener la autorización del seguro que cubre la participación en el torneo, debido a la cirugía en la muñeca derecha a la que se sometió el jugador la pasada temporada.

Te puede interesar: ESTRELLA de la MLB confirma su presencia en el Clásico Mundial 2026

La intervención en la muñeca de Mayer fue comunicada oficialmente por los Red Sox en agosto de 2025; el club confirmó que el infielder fue sometido a una artroscopia en la muñeca derecha, operación que cerró su temporada y que motivó tiempos de recuperación prudentes antes de retomar actividad competitiva plena. Esa condición médica es la razón técnica por la que la aseguradora responsable de validar la cobertura del torneo no avaló su inscripción.

Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1

¿Cómo afecta a la Selección Mexicana la baja de Marcelo Mayer?

Desde el punto de vista deportivo, la ausencia de Mayer representa una pérdida sensible para México. El shortstop con experiencia en Grandes Ligas y proyección defensiva y ofensiva era visto como una pieza con capacidad para aportar juventud y solidez al cuadro interior; su retirada obliga al cuerpo técnico a reconfigurar la plantilla y a decidir entre promover a un jugador con experiencia o apostar por un sustituto con perfil más defensivo.

¿Por qué existe la fricción entre las selecciones nacionales y las instituciones de MLB?

Organizacionalmente, el episodio vuelve a poner en relieve la fricción habitual entre el deseo de los jugadores de representar a su país y las precauciones de las franquicias y aseguradoras para proteger contratos de alto valor. En este caso concreto la Federación Mexicana y el cuerpo médico deberán cerrar con rapidez el nombre del reemplazo y ajustar la preparación en el infield para no perder competitividad en la fase de grupos.

En lo inmediato, la Selección continuará afinando su nómina y rotaciones; el entorno sigue atento a decisiones sobre sustituciones y a la evolución médica de Mayer. Para los seguidores, la baja es una noticia relevante que obliga a recalibrar expectativas y a seguir de cerca tanto el proceso de rehabilitación del jugador como la lista definitiva que presente México para el torneo.

Te puede interesar: Los cañoneros de los Dodgers desde 2020: el ranking de jonrones que manda en Los Ángeles