Marco Verde vs Alexander Moreno: ¿Dónde ver EN VIVO la pelea de box?

Marco Verde disputará su primera pelea del 2026 cuando suba al cuadrilátero para enfrentar a Alexander Moreno en lo que será su quinto combate profesional este sábado 14 de marzo en el Domo Dode Alcalde de Guadalajara, Jalisco, y que podrás disfrutar en vivo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Dónde ver en vivo la pelea de Marco Verde vs Alexander Moreno

Marco Verde volverá a subir al cuadrilátero para disputar su quinta pelea como profesional y tratar de mantener el invicto ante el colombiano Alexander Moreno.

El medallista olímpico en París 2024 tiene pactada esta pelea en peso medio a ocho rounds y se ha preparado de la mano de Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, para mantenerse en óptimo estado físico.

Verde enfrentará una de sus mayores pruebas de fuego en su corta trayectoria como profesional ya que se medirá a un boxeador con mayor experiencia y con 13 peleas en su historial entre las que destacan ocho nocauts, aunque no se trata de un rival invencible ya que ha sucumbido en tres oportunidad.

Esta será la primera vez en la que el originario de Mazatlán, Sinaloa, lleve hasta los ocho episodios una pelea, lo que supondrá un reto adicional.

La pelea entre Marco Verde y Alexander Moreno la podrás disfrutar este sábado 14 de marzo en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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