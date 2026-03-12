Marco Verde vs Alexander Moreno: Este es el récord de cada boxeador y así les fue en su última pelea

Marco Verde está listo para encarar su siguiente reto en el boxeo profesional, cuando se encuentre en el ring ante Alexander Moreno, un colombiano que lo aventaja en experiencia por lo que el combate que podrás ver por La Casa del Boxeo el sábado 14 de marzo, será electrizante.

Marco Verde va por su quinta pelea en el terreno profesional y marcha invicto, en tanto que el colombiano Alexander Moreno tiene más recorrido y tomará parte en este duelo tras 13 peleas en el boxeo de pago.

Marco Verde en su récord aparece con dos victorias por nocaut y otro par por la vía de la decisión unánime. En su primer año el desafío fue subir de episodios luchando a seis rounds, peor ahora le dan la vuelta a la página y acompañado de Radamés Hernánde y Eddy Reynoso, entrenador y manager respectivamente, subirá oficialmente a ocho asaltos.

Por Alexander Moreno, aparece su marca con 10 victorias y ocho nocauts, es decir tiene la mano pesada, pero por otro lado ha perdido otras tres peleas y una de esas por nocaut. Su hambre de triunfo y empeño son suficientes argumentos por lo que dará el corazón en el encordado.

Marco Verde, y sus palabras en rueda de prensa en Guadalajara este jueves

Marco Verde, peleador de 24 años de edad, comentó este jueves en rueda de prensa que se siente agradecido de pelear en Jalisco, donde formó parte de su carrera amateur; reconoció que ha trabajado para subir a pelear por ocho rounds y también le dio las gracias a su rival Alexander Moreno por aceptar el combate y llegar a Guadalajara para tomar este compromiso.

En tanto que su manager Eddy Reynoso fue directo al decir que con lo visto en sus cuatro peleas como profesional, sus antecedentes y preparación, es el "prospecto más importante de México en el boxeo".

¿Dónde y cómo ver la pelea de Marco Verde vs Alexander Moreno?

El combate de boxeo entre Marco Verde y el colombiano Alexander Moreno, lo podrás ver en vivo este sábado 14 de marzo en punto de las 11:00 a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.