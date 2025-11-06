Nintendo sigue expandiéndose; así piensa crear otra película de Mario Bros

Fue hace poco más de dos años cuando los amantes de los videojuegos a nivel mundial pudieron disfrutar del arribo de Mario Bros a la pantalla grande a través de una película que, sin duda, superó las expectativas. Fue tanto el éxito de este filme que, ahora, Nintendo ya planea hacer una segunda entrega.

Mario Bros es, posiblemente, el personaje más importante en la historia de los videojuegos sin importar la consola de la que se hable. En ese sentido, Nintendo desea explotar aún más su potencial, por lo que, derivado del éxito que significó la primera película, no descarta hacer otra más.

¿Nintendo prepara Mario Bros 2? Esto se sabe

Distintas fuentes en México y el resto del mundo resaltan que Nintendo ya trabaja en dos películas inspiradas en sus videojuegos para un futuro a mediano plazo. La primera de ellas es el live action de La Leyenda de Zelda, mientras que la segunda sería la continuación de Super Mario Galaxy.

Y es que, después de varias adaptaciones de videojuegos al cine que fueron por demás decepcionantes, parece que Super Mario Bros fue el punto de partida de lo que se debe hacer. Ante ello Nintendo tiene claro que quiere seguir por ese camino dentro del séptimo arte.

Además, todo haría indicar que la secuela de Mario Bros contará con el regreso de sus voces originales, entre los que destacan famosos de la talla de Jack Black, Chris Pratt, Charlie Day y Anya Taylor-Joy, los cuales fueron parte fundamental del éxito que tuvo la entrega que se estrenó en enero del 2023.

¿Cuándo sale la segunda película de Super Mario Bros?

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce el año en que saldría esta segunda entrega de Super Mario Bros . No obstante, no se descarta en absoluto su realización considerando los millones de dólares que alcanzó su antecesora, pues extraoficialmente se habla de más de mil millones de dólares obtenidos.

