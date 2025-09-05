¿Cómo son las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de 2026?

En esta Fecha FIFA, comenzaron los partidos de la Ronda Final en las Clasificatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Con la Selección Mexicana, Estados Unidos y Canadá clasificados de forma directa por ser anfitriones, 12 selecciones restantes participan en una Fase de Grupos para buscar su boleto al Mundial del Siguiente año.

Divididos en tres sectores conformados por cuatro equipos, cada escuadra nacional jugará contra los otros integrantes de su grupo en partidos a disputarse como local y visitante, dando un total de seis compromisos.

Cuando cada Selección Nacional dispute sus seis encuentros, los tres ganadores de cada grupo obtendrán la clasificación directa a la Copa del Mundo de 2026, sumándose a las otras escuadras de Concacaf que son sede del Mundial.

Por su parte, los dos mejores segundos lugares representarán a la Concacaf en la ronda de repechaje, por lo que en total, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol podrán tener ocho representantes en la Copa del Mundo por primera vez en la historia.

Grupos Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Grupo A:



Panamá

El Salvador

Guatemala

Surinam

Grupo B:



Jamaica

Curazao

Trinidad y Tobago

Bermuda

Grupo C:



Costa Rica

Honduras

Haití

Nicaragua

