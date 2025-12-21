El GOLAZO de chilena con el que Marruecos debuta en la Copa Africana de Naciones como anfitrión: VIDEO

La selección de Marruecos ha iniciado con el pie derecho su camino en la Copa Africana de Naciones 2025 en la que funge como anfitrión tras conseguir una valiosa victoria sobre su similar de las Islas Comoras y de paso convertir un gol que desde ahora puede competir como el mejor del torneo.

El golazo de chilena con el que Marruecos inauguró la Copa Africana de Naciones 2025

Las cosas no empezaron de la mejor manera para Marruecos, luego de que al minuto 11 Soufiane Rahimi fallara un penal; sin embargo, en la segunda mitad Brahim Díaz consiguió el primero del partido y del torneo tras rematar una diagonal retrasada en el corazón del área que definió de primera.

Sin embargo, el gran momento de la noche llegó al 73' cuando Ayoub El Kaabi recibió un pase elevado casi en el manchón penal y sin dudarlo se lanzó de chilena para dejar parado al guardameta y sentenciar el encuentro en favor de los Leones del Atlas.

La victoria le permite a Marruecos tomar la punta de manera momentánea del Grupo A, pero tendrá que esperar los resultados de mañana del duelo entre Mali y Zambia.

Marruecos buscará su segunda Copa Africana

La Selección de Marruecos buscará aprovechar su condición de anfitrión y a su generación dorada que ya los llevó hasta las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, para ganar su segunda Copa Africana de Naciones.

La última vez que los Leones del Atlas conquistaron el torneo continental fue en 1976 y desde entonces su mejor resultado había sido el subcampeonato obtenido en el 2004 cuando cayeron en la Final ante los locales Túnez.

