OFICIAL: El primer CALIFICADO a los cuartos de final del Mundial 2026

La lista de los mejores ocho equipos del planeta ya comenzó a tomar forma. Marruecos derrotó con autoridad 3-0 a Canadá y se convirtió oficialmente en el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026, confirmando que el extraordinario nivel mostrado en los últimos años no ha sido casualidad.

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El conjunto africano volvió a exhibir una de sus principales virtudes: saber competir los partidos importantes. Aunque Canadá generó llegadas durante varios lapsos del encuentro e incluso terminó con más remates totales, Marruecos fue mucho más contundente frente al arco rival y golpeó en los momentos exactos para sellar una victoria que nunca estuvo realmente en riesgo.

Con personalidad, orden defensivo y una enorme efectividad, los dirigidos por Walid Regragui dieron un paso más en su sueño mundialista.

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Ounahi fue la gran figura de la tarde

Después de una primera mitad muy pareja, el partido cambió por completo tras el descanso. Azzedine Ounahi apareció al minuto 50 para romper el cero y darle tranquilidad a Marruecos con una gran definición.

El gol obligó a Canadá a adelantar líneas y asumir mayores riesgos en busca del empate. Sin embargo, esa decisión terminó favoreciendo a los africanos, que encontraron espacios para explotar el contragolpe.

La resistencia canadiense terminó de romperse al 82', cuando nuevamente Ounahi apareció dentro del área para firmar su doblete y prácticamente sentenciar la eliminatoria.

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Marruecos espera rival en los cuartos de final

Con Canadá completamente lanzado al ataque durante los minutos finales, Marruecos encontró una última oportunidad para poner cifras definitivas al marcador. En el 98', Soufiane Rahimi aprovechó un contragolpe para marcar el 3-0 y cerrar una actuación impecable del conjunto africano.

Con este resultado, Marruecos se convierte en el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora espera al ganador del duelo entre Paraguay y Francia, rival con el que disputará un lugar en las semifinales.