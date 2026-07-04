Paraguay vs Francia: a quién enfrentará el ganador de este partido en Cuartos de Final del Mundial 2026

Los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrán un duelo de alto impacto entre Paraguay y Francia. El cruce está programado para el día de hoy 4 de julio a las 15:00 horas (Hora centro de México) y promete regalarnos grandes emociones. Ya que la Selección de Francia apunta como una de las favoritas para ganar el certamen. Mientras que Paraguay es una de las sorpresas tras dejar fuera a una potencia como lo es Alemania.

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La llave de la eliminatoria de la FIFA cuenta con un camino claro para definir las rondas de cara a la gran final. Por lo que el ganador de la eliminatoria entre Francia y Paraguay ya cuentan con dos posibles rivales a enfrentar si logran pasar a los Cuartos de Final: Marruecos o Canadá.

El ganador del Francia vs Paraguay se enfrentará en el Canadá vs Marruecos|Especial

El camino de Francia y Paraguay de cara a los Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia logró clasificar de la Fase de Grupos como el líder del Grupo I tras vencer a Noruega, Senegal e Irak. Contando con un récord de 10 goles a favor y solo 2 goles en contra. En los Dieciseisavos de Final eliminaron a la Selección de Suecia por un contundente marcador de 3 a 0.

En el caso de Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro clasificó en tercer lugar del Grupo D luego de sumar 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Conformando un grupo con selecciones como Estados Unidos, Turquía y Australia. Su pase a los Octavos de Final se logró luego de vencer a Alemania tras empatar 1 a 1 en tiempo regular y definir la tanda de penales por un marcador a favor de 4 a 3.

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Paraguay vs. Francia: la gran diferencia del costo de planteles

A pesar de que las eliminatorias de una justa mundialista no se definen por el costo de sus planteles. Queda claro que Francia cuenta con un equipo con un valor en el mercado superior al de Paraguay. Según Transfermarkt, el cuadro galo es el plantel más caro del torneo al cotizarse en 1,700 millones de dólares.

La Selección de Francia es el plantel más costoso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Équipe de France de Football

Mientras tanto el conjunto sudamericano cuenta con un plantel valorado en 165.5 millones de dólares. Es decir, que el valor del plantel francés es hasta 10 veces mayor que el paraguayo. Ya que cuenta con figuras de un alto valor como lo es Kylian Mbappé con un precio de 228 millones de dólares.

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