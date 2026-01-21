Marsella 0-1 Liverpool: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 7 de la UEFA Champions League; marcador online

La Jornada 7 de la UEFA Champions League 2025-26 presenta uno de los partidos más atractivos de la fase de liga: Olympique de Marsella vs Liverpool, encuentro que se disputa este miércoles 21 de enero en el Orange Vélodrome.

El conjunto francés, dirigido por Roberto De Zerbi, llega con la obligación de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación entre los 24 mejores equipos del torneo. Marsella ocupa la decimosexta posición con nueve unidades y ha mostrado una mejoría en sus últimos compromisos, con dos victorias consecutivas que han devuelto la confianza a su afición. Entre sus figuras destacan los argentinos Gerónimo Rulli, Facundo Medina yel norteamericano Timothy Weah, quienes aportan solidez defensiva y fortaleza en el ataque.

Por su parte, el Liverpool de Arne Slot busca afianzarse en el top-8 de la tabla y disipar dudas tras una campaña marcada por irregularidad. Con jugadores como Alexis Mac Allister y un ataque que mantiene su poderío, los Reds parten como favoritos, aunque saben que el ambiente del Vélodrome suele ser un factor determinante y hostil para los visitantes.

El historial entre ambos equipos favorece a Liverpool, con tres victorias en cuatro enfrentamientos previos, mientras que Marsella solo pudo imponerse en 2007 con un gol de Mathieu Valbuena. Sin embargo, el presente ofrece un escenario distinto: los franceses llegan motivados y con la oportunidad de dar un golpe de autoridad frente a uno de los gigantes europeos.

