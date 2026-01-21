Partidos de HOY miércoles 21 de enero en la Jornada 7 de la UEFA Champions League 2025/26

Este miércoles 21 de enero continúa la Jornada 7 de la UEFA Champions League 2025/26 con nueve encuentros donde destacan los duelos entre Slava Praga vs Barcelona y Olympique Marsella vs Liverpool.

México vs Panamá EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Slava Praga vs Barcelona - Fortuna Arena - 14:00 horas

El Slavia Praga vuelve a la acción competitiva recibiendo al Barcelona, con ambos equipos buscando puntos para reactivar sus campañas en lel torneo.

Después de caer 0-3 ante el Tottenham en la jornada seis, el Slavia Praga sigue sin ganar en la fase de liga de la Champions (3 empates, 3 derrotas), aunque todavía tiene opciones de alcanzar los play-offs de la fase eliminatoria. El conjunto rojiblanco no ha disputado partidos oficiales desde hace más de un mes.

Barcelona venció 2-1 al Eintracht Frankfurt en la jornada seis para enderezar su rumbo en la fase de liga, tras haber perdido posiciones en la tabla. Los blaugranas no pueden permitirse relajarse, ya que solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos fuera de casa en la competencia (E1, P3).

Olympique Marsella vs Liverpool - Stade Vélodrome - 14:00 horas

La penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League de esta temporada enfrenta al Marsella y al Liverpool, con ambos equipos bien posicionados para avanzar a los octavos de final.

Olympique llega a la séptima jornada con una ventaja de tres puntos dentro del top 24, tras sumar dos victorias consecutivas. El triunfo más reciente fue la victoria 50 del cuadro francés en esta competición, y ahora busca encadenar tres triunfos seguidos por primera vez desde 2010. El equipo de Roberto De Zerbi parece preparado para lograrlo, ya que ha ganado sus dos últimos partidos de liga anotando la impresionante cifra de 14 goles en total.

El equipo del Liverpool quiere seguir presionando a los ocho primeros de la tabla, ya que llega a la séptima jornada igualado en puntos con los tres equipos que le preceden. Los Reds han logrado su victoria 16 en los últimos 19 partidos de fase de grupos o liga de la Champions tras imponerse con autoridad al subcampeón de la temporada pasada, el Inter de Milán.

TE PUEDE INTERESAR:



Otros partidos de la Jornada 7 de la Champions League miércoles 21 de enero: