OFICIAL: Martín Anselmi firma como nuevo DT de equipo de LaLiga

Este sábado 13 de junio, mientras los reflectores del planeta apuntan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Elche CF de España oficializó la contratación del director técnico argentino Martín Anselmi para la temporada 2026-2027 de LaLiga. El estratega bonaerense, de 40 años, firmó un vínculo por un año con opción a extender el contrato por una campaña adicional, sujeto al cumplimiento de los objetivos trazados por la directiva franjiverde.

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¿Cuáles son los equipos que buscaban a Martín Anselmi en la Liga MX?

Para el futbol mexicano, el nombre de Anselmi tiene un peso específico considerable. El argentino dejó una huella profunda en su paso por Cruz Azul, conjunto al que devolvió el protagonismo con un estilo de juego ofensivo y vistoso que enamoró a la afición celeste y lo llevó a disputar una Final en el Clausura 2024. Pese a su polémica y repentina salida con rumbo a Europa a inicios de 2025, su prestigio en México se mantuvo.

De cara al próximo Torneo Apertura 2026, la especulación sobre su regreso a la Liga MX cobró fuerza. Con varios banquillos desocupados, fuertes reportes de la prensa nacional lo vincularon como el candidato para asumir las riendas de las Águilas del América y Rayados de Monterrey.

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¡Bienvenido, Martín Anselmi! 🇦🇷 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

¿En qué puesto terminó el Elche en la pasada temporada de LaLiga?

Anselmi toma el relevo de Eder Sarabia con una misión muy clara: estabilizar a un proyecto que coqueteó seriamente con el desastre. Durante la temporada pasada en LaLiga, el Elche CF vivió una auténtica montaña rusa de emociones en la que careció de regularidad y solidez defensiva.

El conjunto ilicitano selló su salvación de forma dramática, finalizando en la decimoquinta posición (15°) de la tabla general y asegurando la permanencia en la Primera División de España hasta la última jornada del campeonato. Con una plantilla modesta, el desafío para el técnico argentino consistirá en dotar de personalidad e identidad competitiva a un club que prioriza, antes que nada, consolidar su lugar en el máximo circuito del futbol ibérico.

