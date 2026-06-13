“Todo acordado": Cruz Azul está cerca de FIRMAR a su primer jugador para el Apertura 2026

Cruz Azul fue el equipo más sólido a lo largo del Clausura 2026 y lo demostró con su título ante Pumas en la final. Pese a la salida inesperada de Nicolás Larcamón, la directiva acertó en la contratación de Joel Huiqui como técnico interino, quien logró devolver al equipo al camino del triunfo. Ya como primer entrenador oficial, la planificación sobre el armado de la plantilla para afrontar el próximo torneo comenzó.

Uno de los objetivos de Huiqui para el Apertura 2026 es mantener una base sólida de futbolistas que fueron campeones de la Liga BBVA MX en el primer semestre del año. El entrenador sabe que tendrá bajas potenciales como la posible salida de Erik Lira al futbol de Europa, por lo que buscará retener a la mayor cantidad de jugadores posibles. Uno de los deseos del estratega es sellar la continuidad de Amaury García.

Crédito: Mexsport

Amaury García renovaría contrato con Cruz Azul

Diversos reportes señalan que la directiva de La Máquina estaría buscando la renovación de Amaury García, siendo una de las prioridades antes del inicio del próximo torneo. Incluso, el periodista Fernando Esquivel afirmó en sus redes sociales que está “todo acordado verbalmente para su firma en próximas fechas”. Esto quiere decir que ambas partes mantendrían el mismo deseo: continuar escribiendo su historia en Cruz Azul.

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La misma fuente señala que La Máquina le ofrecerá una mejora salarial considerable, además de extender su vínculo hasta el 30 de junio de 2028 y con la posibilidad de estirar su contrato por un tiempo más. Es casi un hecho que Amaury García renovará su contrato con Cruz Azul, siendo considerado un jugador clave para Joel Huiqui en su esquema. En caso de concretarse, el cuadro cementero firmaría a su primer futbolista para el Apertura 2026.

La temporada reciente de Amaury García en Cruz Azul

Amaury García tuvo una temporada 2025-26 de crecimiento dentro de Cruz Azul. No fue un futbolista de peso ofensivo ni de grandes números, pero sí ganó presencia como pieza de rotación. Disputó 18 partidos en el último semestre con el cuadro cementero y no marcó goles. Su perfil es más de mediocampista de contención, con enfoque en recuperación, orden y salida limpia.

En el Clausura 2026, su rol fue más funcional que protagónico. Cruz Azul terminó siendo campeón de Liga BBVA MX tras vencer a Pumas en la final, y García formó parte de ese plantel que logró la décima estrella. No apareció como una de las figuras principales del título, pero sí como un jugador útil para sostener variantes en la mitad de la cancha y cubrir necesidades del equipo durante el torneo.

Desde el cuerpo técnico de La Máquina lo observan como un posible reemplazo de Erik Lira, quien tiene altas probabilidades de salir a Europa una vez finalizada la Copa del Mundo.