¿Marvel Spiderman será el primer juego de la PlayStation 6? Esto se sabe

Uno de los juegos más esperados de los últimos años es Marvel Spiderman, y lo anterior deriva no solo del éxito que este superhéroe tiene a nivel nacional e internacional, sino también al increíble formato que el mismo puede tener a fin de convencer a cada uno de sus fanáticos.

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Se trata, entonces, de uno de los superhéroes más importantes y, a su vez, favoritos que existen en el Universo Cinematográfico de Marvel; sin embargo, recientemente se supo que Spiderman podría tener un retraso que guarda estrecha relación con la PlayStation. ¿A qué se debe esto?

¿Marvel Spiderman será el primer juego de la PlayStation 6?

De acuerdo con información de la cuenta de X Legión Looterana, Marvel Spiderman podría convertirse en el videojuego que abra con el lanzamiento de la PlayStation 6. La fuente detalla que una de las filtraciones radica en el hecho de que El Hombre Araña sea el personaje que dé inicio con este periodo de venta.

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🚨 Marvel's Spiderman 3 podría ser el vende consolas de PlayStation 6 🚨



🔥🎮 Según la hoja de ruta interna del estudio que salió a la luz en 2023, Spider-Man 3 está proyectado para el año 2028.



🗣️ Este año es rumoreado con fuerza como el año de lanzamiento de PlayStation 6.… pic.twitter.com/pucpgne6v1 — Legión Looterana (@LegionLooterana) April 9, 2026

Esto coincide con el hecho de que Spiderman 3 se estrenaría en el año 2028; es decir, el mismo en el que podría lanzarse la PlayStation 6 de acuerdo con estimaciones de Sony. Esta situación permite que las filtraciones en torno a su colaboración crezcan cada vez más.

Vale mencionar que, en meses pasados, se hablaba de la posibilidad que la PlayStation 6 se lanzara a finales de este año; sin embargo, un sinfín de situaciones han hecho que su lanzamiento se aleje hasta el 2028, lo cual coincidiría con el lanzamiento de este videojuego.

¿Marvel Spiderman será exclusivo de la PlayStation 6?

La misma fuente establece que, de confirmarse esta información, existen dos escenarios posibles. El primero de ellos es que se trate de un videojuego intergeneracional, aunque también existe la opción de que sea exclusivo para la PS6, lo cual hará de este uno más exclusivo.