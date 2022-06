Street Fighter 6 no será exclusivo de PlayStation, llegará a Xbox y PC

Luego del State of Play, evento en el que PlayStation dio adelantos de los juegos que están por llegar, surgieron varias preguntas sobre la exclusividad de algunos títulos.Y es que durante la transmisión se reveló el tráiler de Street Fighter 6, una nueva edición del juego de peleas.

Sin embargo, a pesar de que la nueva entrega de Capcom se dio a conocer en un evento de la consola de Sony, Street Fighter no será exclusivo de PlayStation, pues también llegará a Xbox y Steam para poder jugarlo en PC.

¡Street Fighter 6 llega en 2023!



Experimenta una nueva era de Street Fighter con un sistema de juego creado para la creatividad, una dirección de arte vibrante y nuevos modos que reinventarán el género de los juegos de lucha. #StreetFighter6 pic.twitter.com/h4g7q2Vtjk — Capcom LATAM (@CapcomLatam) June 2, 2022

En el anuncio, se dan detalles del juego que puede contener una temática de mundo abierto para poder explorar diferentes escenarios de pelea en busca de tus rivales.

A pesar de que el juego de peleas también llegará en 2023 a la consola de Microsoft, únicamente lo hará para la nueva generación, Xbox Series S|X, dejando a un lado al Xbox One.

Sin dar más detalles sobre los modos de juego o si el título soportará el juego cruzado en línea, Street Fighter 6 llegará en algún momento del 2023, por lo que se espera que próximamente se sigan dando anuncios sobre la nueva entrega de la franquicia icónica de fighting.

Otros anuncios en el State of Play de PlayStation

Durante la transmisión ante más de 100 mil espectadores, se revelaron entregas como Resident Evil 4, la cual estará disponible el 24 de marzo 2023 en PlayStation 5. Además, Resident Evil Village contará con una edición en realidad virtual.

The Walking Dead Retribution llegará este 2022 en formato VR2. No Man’s Sky y Horizon Call of The Mountain también se podrán disfrutar como si estuvieras dentro del juego.

Junto a Street Fighter, otros juegos que llegarán el siguiente año son Eternights y Final Fantasy XVI.

