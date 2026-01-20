Así lucía Penta, el Zero Miedo, en 2016; ¿cómo ha evolucionado en estos 10 años?

El inicio de un nuevo año ha traído consigo uno de los trends que más se han popularizado en estos días, y que tiene como objetivo volver al 2016 en función de una década de distancia. Ahora bien, ¿te imaginas cómo lucía Penta, el Zero Miedo, cuando aún no pasaba por su mente llegar a la WWE ?

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Una de las razones por las cuales este trend se ha vuelto tan famoso deriva del deseo de famosos y artistas por traer el maquillaje, la música y los retos virales que se hacían en 2016. El apartado deportivo no ha quedado exento de esta situación, motivo por el cual aquí conocerás cómo lucía Penta, el Zero Miedo, hace una década.

¿Cómo lucía Penta, el Zero Miedo, en 2016?

La cuenta de Facebook de Soy Eduardo Bates lanzó una fotografía en torno a cómo lucía Penta, el Zero Miedo, hace una década; es decir, en el año 2016. En la misma se observan algunos cambios importantes respecto a la indumentaria que el nacido en el Estado de México utilizaba con respecto a la actualidad.

Y es que, si bien su maquillaje ha tenido variaciones mínimas, un aspecto que sí ha cambiado es el estilo de su máscara. Del mismo modo, en el año 2016 Penta estaba mucho más encaminado al color negro como el predominante en su indumentaria, hecho que ha cambiado en este año al presentar otros de distintas tonalidades.

Cabe mencionar que, en aquellos años, Penta aún era conocido como Pentagón Jr y formaba parte de la AAA como luchador activo de la empresa. Del mismo modo, en el 2016 tuvo una de sus primeras oportunidades en el extranjero al presentarse en Lucha Underground con el permiso de la Tres Veces Estelar.

¿Penta estará en el WWE Royal Rumble 2026?

Después de superar la lesión que tuvo en el brazo, la WWE confirmó la participación de Penta, el Zero Miedo , en la próxima edición del Royal Rumble, a llevarse a cabo el 31 de enero en Arabia Saudita. Por ende, se espera que el mexicano tenga una buena participación en este evento.