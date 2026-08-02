¡Orgullo Azteca! A días de su participación mundialista, seleccionado mexicano gana su primer título en Europa

Este fin de semana, el lateral de la Selección Mexicana Mateo Chávez sumó el primer título de la temporada 2026-2027 a sus vitrinas al proclamarse campeón de la Supercopa de los Países Bajos (Johan Cruijff Schaal), luego de que el AZ Alkmaar aplastara con un contundente 4-0 al PSV Eindhoven.

⚽🇲🇽 ¡GOOOL DE MATEO CHÁVEZ! México Golpea Primero ante Chequia en el Mundial

Chávez saltó al terreno de juego como titular por la banda izquierda, mostrando un recorrido impecable, solidez defensiva y proyectándose con peligro al frente. Tras una actuación redonda y desgastante, el exjugador de Chivas abandonó el campo entre aplausos al minuto 71 para cederle su lugar a Mees de Wit, dejando a su equipo con el título prácticamente en la bolsa.

Un vendaval de goles en Philips Stadion

El vendaval del AZ Alkmaar comenzó al minuto 25, cuando un desafortunado rebote favoreció a Mexx Meerdink, quien conectó un certero frentazo para abrir el marcador (0-1).

En la parte complementaria, el dominio visitante se convirtió en goleada:

Minuto 51 (0-2): Peer Koopmeiners filtró un gran balón para Weslley Patati , quien anticipó a la zaga y metió un fogonazo directo a la esquina superior izquierda.

filtró un gran balón para , quien anticipó a la zaga y metió un fogonazo directo a la esquina superior izquierda. Minuto 58 (0-3): Ro-Zangelo Daal habilitó con maestría a Elijah Dijkstra , quien definió cruzado a la derecha del marco.

habilitó con maestría a , quien definió cruzado a la derecha del marco. Minuto 66 (0-4): El propio Ro-Zangelo Daal selló la paliza al ejecutar con frialdad un penalti pegado al poste izquierdo.

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Mateo Chávez: Inercia ganadora tras la justa mundialista

Este campeonato ratifica el momento dulce que vive el carrilero mexicano. Apenas hace unas semanas, Mateo Chávez tuvo una destacada participación en el partido ante Chequia con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026, donde jugó 78 minutos anotando uno de los tres goles para que el conjunto dirigido por Javier Aguirre se llevara el triunfo en el Estadio Ciudad de México.

Mateo Chávez arranca el año futbolístico en Europa con la moral por los cielos y un trofeo bajo el brazo, prometiendo ser una de las grandes figuras a seguir en la Eredivisie.

