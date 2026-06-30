Mateo Chávez y la razón por la que podría ser titular en el próximo partido de México

Han pasado varios días desde que la Selección de México obtuvo su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, la realidad, es que la victoria obtenida ante Chequia en la cancha del Estadio CDMX sigue dejando sensaciones positivas en las redes sociales.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Más precisamente, uno de los hombres más señalados es Mateo Chávez, quien fue un elemento vital en la victoria de México sobre Chequia y que, sin duda, ha puesto a pensar mucho a Javier Aguirre en torno al juego que el conjunto nacional disputará frente al combinado de Ecuador.

¿Mateo Chávez será titular en los dieciseisavos entre México y Ecuador?

Una de las razones principales por las que Mateo Chávez podría ser la sorpresa en la alineación de México para enfrentar a Ecuador deriva de la gran anotación que tuvo frente a Chequia, misma en donde definió como crack dentro del área grande; sin embargo, esta no sería la única.

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Sin embargo, también podría contar como el lateral izquierdo titular por la velocidad que tiene, misma que ayudaría a contrarrestar los contragolpes del combinado sudamericano y que, en esencia, puede ser más importante que la de Jesús Gallardo, quien ya cuenta con 31 años de edad.

Además, a diferencia de lo que pudiese ocurrir con otras selecciones, Ecuador no se caracteriza por tener un promedio de altura elevado en donde Jesús Gallardo sí podría ser fundamental, por lo que el camino se abre para que Mateo Chávez, al menos, esté en el debate de la titularidad en México.

¿Cuántos partidos tiene Mateo Chávez en Europa?

Después de una gran temporada con Chivas, Mateo Chávez fue vendido al AZ Alkmaar en julio del 2025, por lo que ya suma un año en Europa. La situación con el mexicano no ha sido tan sencilla debido a los problemas de lesiones que ha vivido; sin embargo, ya suma 1 gol y 2 asistencias en 32 juegos disputados.