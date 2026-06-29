“Me sentía como en el Real Madrid”: exjugador de Cruz Azul revela lo que vivió en La Máquina

Mateusz Bogusz tuvo un paso discreto por Cruz Azul. Llegó a la institución como una figura de la Major League Soccer. El club cementero pagó alrededor de 9 millones de dólares para efectuar su contratación en 2025, pero dicha inversión no se vio reflejada dentro del terreno de juego.

Por ocupar un cupo de jugador extranjero y no ser indispensable por el cuerpo técnico de La Máquina, la institución tomó la decisión de darle salida apenas a un año de su llegada. A principios de 2026, el club confirmó la venta del mediocampista polaco a Houston Dynamo en 6 millones de dólares más otros 4 en variables para alcanzar los 10 millones de dólares.

A seis meses de su salida de La Noria, Bogusz recordó lo que fue su arribo a Cruz Azul y lo comparó con el Real Madrid, el club más grande del mundo para muchos. Según el centrocampista, jamás se imaginó vivir una llegada tan caótica en Ciudad de México repleto de cámaras y aficionados.

Mateusz Bogusz será padre|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul

Mateusz Bogusz compara a Cruz Azul con el Real Madrid

“Me sentía como un jugador del Real Madrid, como mínimo, ¿sabes?”, fue lo que confesó el jugador de la MLS en una charla con Foot Track. Luego, explicó cómo fue su arribo al aeropuerto de Ciudad de México: “Yo salgo de ese aeropuerto con seis maletas… y ya sabes, había muchos periodistas con cámaras”, recordó Bogusz.

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El jugador argumentó que se vio sorprendido debido a que él no conocía el idioma español y, además, era su primera vez en suelo mexicano. Aún así, la locura que se desató en la terminal le demostró que no estaba fichando por cualquier club: “Ellos no sabían que yo no hablaba español, así que simplemente me grabaron… había una enorme cantidad de multitudes de seguidores en el lugar”, detalló.

Bogusz explicó que tuvo que atravesar la avalancha de aficionados con guardias de seguridad cuidando sus espaldas. Esta situación terminó de sorprender al jugador, quien nunca se imaginó vivir una situación así en México: “Montones de fans queriendo autógrafos, fotos… El guardia de seguridad a mi lado, que me lleva hacia el auto”.

|Instagram @x_bogus

Cómo le ha ido a Mateusz Bogusz desde que salió de Cruz Azul

Desde que dejó Cruz Azul para volver a la MLS con Houston Dynamo, Mateusz Bogusz ha tenido una adaptación con actividad constante, aunque todavía lejos de los números que lo llevaron a ser una de las figuras de LAFC antes de llegar a la Liga BBVA MX.

Sus primeros meses han sido de participación importante. Según los registros de FBref para la temporada 2026 de MLS, Bogusz acumula 14 partidos, 1,183 minutos, 2 goles y 1 asistencia con Houston Dynamo.

Su impacto, por ahora, ha sido más regular que determinante. Houston lo incorporó para recuperar la versión que mostró en LAFC, donde llegó a registrar 24 goles y 19 asistencias entre 2023 y 2024, pero su inicio en el Dynamo todavía aparece como un proceso de readaptación después de su paso por Cruz Azul.