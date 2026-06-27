OFICIAL: Pumas madruga a Cruz Azul y le roba a pieza clave para el Apertura 2026

Pumas hizo de las suyas y madruga a Cruz Azul al quitarle a una pieza clave para lo que será su Torneo de Apertura 2026. El conjunto de la UNAM se sacó la espinita de perder la final de la Liga BBVA MX ante la Máquina, que en su momento corrió a un lateral, hecho que le costó estar 6 meses sin jugar y ahora tiene nuevo equipo.

Leighanne Robe fue anunciada como nueva jugadora de Pumas Femenil, incluso sus compañeras ya le dieron la bienvenida. La inglesa se integrará a un nuevo proyecto de otro club de México, donde lleva alrededor de un año, luego de pasar por varios clubes de Europa y Arabia Saudita, que quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Robe jugará el Apertura 2026 con Pumas, tras irse de la Máquina.|Pumas MX Femenil

“Leighanne Robe se une a nuestra familia para comenzar un nuevo capítulo vistiendo de azul y oro. ¡Bienvenida a Pumas! Que este sea el inicio de grandes momentos defendiendo nuestros colores”, anunció el conjunto universitario a través de sus redes sociales.

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El paso de Robe por Cruz Azul

La defensa central arribó al país en julio de 2025 para jugar con Cruz Azul, equipo en el que permaneció un año y en el que disputó un total de 20 partidos: ni asistencias ni goles, pero sí recibió 6 tarjetas amarillas y se fue expulsada en una ocasión.

La futbolista inglesa tiene una trayectoria de poco más de 11 años en el futbol profesional, tiempo en el que ha formado parte de grandes clubes, como lo fueron Watford, Millwall y Liverpool.

Antes de llegar a Cruz Azul, la futbolista de 32 años jugó en Arabia Saudita y hoy emprende una nueva aventura con Pumas, que buscará armar un equipo competitivo para encarar lo que será el Apertura 2026.