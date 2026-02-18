ÚLTIMA HORA: Histórico de Chivas es suspendido SIETE PARTIDOS y se pierde el Clásico

Malas noticias para el Sevilla. Luego de que Matías Almeyda fuera expulsado en el partido de la Fecha 24 frente al Alavés, el entrenador ha recibido un castigo ejemplar por parte de la Real Federación Española de Futbol y no podrá estar al frente de los Nervionenses desde el banquillo a lo largo de siete encuentros.

Durante el compromiso en el que el exentrenador de Chivas vio la tarjeta roja, el estratega de 52 años de edad no tuvo explicaciones por parte del silbante, no obstante, luego del juego se dio a conocer que Matías Almeyda había insultado árbitro en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Por qué fue suspendido Matías Almeyda?

El reporte de la Real Federación Española de Futbol, desglosa el comportamiento de Matías Almeyda de la siguiente manera:



"2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".

"1 partido de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".

"3 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".

"1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".

Recibiendo siete partidos como castigo, el entrenador del Sevilla no va a poder estar en el banquillo y se perderá los juegos ante Getafe, el Clásico frente al Real Betis y los juegos contra Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid, es decir su regreso será hasta la Jornada 32 cuando el equipo visite al Levante en el Estadio Ciutat de València.

"Total apoyo a nuestro entrenador ante un castigo que considera excesivo. El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos", expresa el comunicado del Sevilla.