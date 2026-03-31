Campeón del Mundo exige respeto para la Liga MX: México supera a gran parte de Europa

El italo-argentino Mauro Camoranesi, quien tocara la gloria al coronarse campeón del mundo con la selección de Italia en 2006 y dejara una huella imborrable en la Juventus, Cruz Azul y Santos Laguna, lanzó un dardo directo al prestigio del futbol europeo al comparar el nivel de la Liga MX.

México vs Bélgica | México llega con dudas vs una Belgica confiada ⚽

Para Camoranesi, en plática para 'Vamos Show', la percepción que se tiene del futbol mexicano fuera de sus fronteras está distorsionada por la falta de difusión, mas no por la carencia de calidad. Según el exmediocampista, si se excluyen las siete ligas de élite del Viejo Continente (Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos), el torneo mexicano no solo compite, sino que se posiciona por encima del resto.

"La Liga MX, junto con la de Brasil y Argentina, superan sin problemas a las demás ligas de futbol de Europa. La infraestructura, los estadios y la afición en México están al nivel de las mejores del mundo", sentenció Camoranesi.

¿Cuál es la ventaja que tiene la Liga MX a otras en Europa?

El análisis de Mauro no se detiene en el césped. El ahora estratega enfatizó que México posee una ventaja competitiva que pocos países europeos fuera de la élite pueden presumir: su capacidad instalada. Desde complejos de entrenamiento de primer mundo hasta estadios que serán sedes mundialistas en pocos meses, la estructura del futbol azteca es, según sus palabras, un modelo a seguir.

Camoranesi recordó su paso por La Noria y la Comarca Lagunera, destacando que incluso hace dos décadas, las facilidades que ofrecían los clubes mexicanos ya superaban a las de varios equipos de la Serie A de rango medio o bajo.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es el “pecado” del futbol mexicano, según Camoranesi?

El punto de inflexión en sus declaraciones radica en la competitividad. El campeón mundial sostiene que el futbolista que sobrevive y destaca en el rigor físico y táctico de la Liga MX está plenamente capacitado para brillar en Europa. Sin embargo, lamentó que el "pecado" de México sea la comercialización.

"A veces México es más conocido por sus novelas que por su futbol, y eso es un error de marketing, no de nivel", añadió. Con estas palabras, Camoranesi invita a una revalorización del balompié nacional justo en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, asegurando que el futbol mexicano está mucho más arriba de lo que el propio mexicano se atreve a creer.

