Goleada inesperada de Nueva Zelanda a selección de Sudamérica rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Histórica goleada de la selección de Nueva Zelanda a exhibido conjunto de Chile por 4-1 en el Eden Park. Este duelo, enmarcado en las FIFA Series 2026, sirvió como una de las últimas grandes pruebas para los "All Whites" antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Desde el comienzo del encuentro, el equipo dirigido por el técnico ingles Darren Bazeley mostró una intensidad superior. La cuenta se abrió al minuto 31, cuando el veterano Kosta Barbarouses aprovechó un centro preciso tras un tiro de esquina para poner el 1-0. Chile, que lució desarticulado y con serias falencias defensivas, no logró reaccionar antes de que Elijah Just aumentara la ventaja al 40' con un remate a quemarropa, validado tras una revisión del VAR.

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En el complemento, la tónica no cambió. Los "All Whites" dominaron la posesión (63%) y capitalizaron cada error de "La Roja". Jesse Randall puso el tercero al 60' tras una gran jugada colectiva y Ben Waine selló la goleada al 71' con un potente disparo cruzado. El descuento chileno llegó tarde, al minuto 83, por obra de Gonzalo Tapia, un gol que solo sirvió para las estadísticas en un día para el olvido del conjunto sudamericano.

Tras esta histórica victoria, la primera de Nueva Zelanda sobre un rival sudamericano, los “All Whites” fijan su mirada en Norteamérica.

¿Cuál es el Grupo de Nueva Zelanda y partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La selección neozelandesa ha quedado encuadrada en el Grupo G, donde se enfrentará a potencias de tres selecciones de continentes distintos.

Nueva Zelanda vs Irán - Estadio Los Angeles - 15 de junio

Nueva Zelanda vs Egipto - Estadio Vancouver - 21 de junio

Nueva Zelanda vs Bélgica - Estadio Vancouver - 26 de junio

Nueva Zelanda no irá a la fiesta mundialista solo como un invitado de la OFC, sino como un equipo que buscará dar la sorpresa y meterse entre los mejores terceros lugares y avanzar a la siguiente fase.

