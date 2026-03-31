Futbolista mexicano reaparece como vendedor en el Estadio Banorte, antes Azteca, tras quedarse sin equipo

La falta de equipo ha obligado a Isaac 'Conejo' Brizuela a buscar otras actividades y el exjugador de Chivas encontró un nuevo trabajo como vendedor de marquesitas durante el partido entre las Selecciones de México y Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Te puede interesar: Las palabras del 'Vasco' Aguirre sobre si la 'Hormiga' González será titular en la Copa Mundial de la FIFA™

Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte

Conejo Brizuela debuta como vendedor de marquesitas en el Estadio Azteca

El Conejo Brizuela incursionó en un modelo de negocios con el tradicional postre de marquesitas a la par de su carrera como futbolista, pero ante la falta de equipo ha logrado enfocarse a tiempo completo e incluso participar directamente en la operación como lo hizo el sábado durante el partido entre México y Portugal.

El futbolista participó en un video promocional en el que llega para ayudar a un vendedor lesionado y atender el negocio de venta de marquesitas directamente en las gradas del Estadio Azteca.

"Un nuevo capítulo está por comenzar... Isaac Brizuela hace su debut en el místico Estadio Banorte. El Chico Marquesitas sale de cambio y entra una nueva promesa a escribir su historia con Marquesitas Las Originales", compartió la cuenta oficial.

Incluso "atendió a los medios" al terminar su jornada laboral y externó su sentir tras debutar como vendedor de marquesitas en el Coloso de Santa Úrsula.

La empresa de Brizuela, conocida como 'Marquesitas Las Originales', está presente en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México y ofrece su producto tanto en tiendas físicas, como en eventos deportivos y privados.

Te puede interesar: Javier Aguirre ya tendría definido a su delantero para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM: “En ese puesto estoy tranquilo”