Sanción de 80 juegos sacude la agencia libre: un jardinero queda marcado

En la agencia libre de MLB, el tiempo y la percepción valen casi lo mismo que el talento. Un jugador puede pasar de “encaja perfecto” a “mejor esperamos” en cuestión de horas, especialmente cuando aparece un factor que altera disponibilidad, planeación y hasta el mensaje público que quiere dar una organización.

Max Kepler suspendido por 80 partidos

El jardinero agente libre Max Kepler recibió una suspensión de 80 juegos tras dar positivo por epitrenbolona, una sustancia para mejorar el rendimiento, lo que constituye una violación al programa conjunto antidopaje de Grandes Ligas. El castigo tiene un detalle clave: no se activa hasta que firme con un equipo, así que cualquier negociación ahora incluye un asterisco enorme desde el primer día.

La sanción no solo recorta la temporada regular; también afecta el tramo que más pesa para un club que compite. Bajo las reglas del programa, Kepler quedará automáticamente inhabilitado para la postemporada 2026, un punto que suele ser decisivo cuando un roster se construye pensando en octubre y no solo en abril.

En lo deportivo, el castigo llega después de un 2025 con producción utilizable: Kepler jugó con Philadelphia y dejó una línea de .216/.300/.391, con 18 jonrones y 52 carreras producidas en 127 partidos. Esos números, sin ser de estrella, sí tienen valor para equipos que buscan poder circunstancial, profundidad en los jardines y una opción veterana para mover el lineup.

