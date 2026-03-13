Max Verstappen hace broma al comparar la nueva Fórmula 1 con el videojuego de Mario Kart

Max Verstappen vuelve a ser el centro de la polémica en la Fórmula 1, luego de hacer una broma en donde aseguró que había encontrado una nueva forma de entrenar, afirmando que está jugando el famoso videojuego de Mario Kart.

Todo esto es porque muchos pilotos han realizado varios comentarios sobre los nuevos monoplazas, aunque ha dejado muy en claro que no piensa dejar el deporte, sin importar que no se encuentre del todo contento.

Estas fueron las palabras de Max Verstappen

El piloto de Red Bull, ha sido uno de los principales críticos de los nuevos monoplazas que se están usando en la Fórmula 1, los cuales priorizan la batería, situación que no ha sido tomada de la mejor forma y ha generado todo tipo de comentarios por parte de los pilotos.

Durante la conferencia de prensa de este jueves en Shanghái, el piloto fue cuestionado sobre el uso del simulador y las ventajas que le podría dar a los pilotos, donde la respuesta de Max Verstappen fue tajante.

Encontré una solución más económica: cambié el simulador por mi Nintendo Switch. Estoy practicando con Mario Kart, de hecho. Encontrar los hongos va bastante bien, las conchas azules son un poco más difíciles

La situación ha generado muchos rumores sobre el futuro de Max Verstappen, quien tiene contrato hasta 2028 con su escudería, aunque ya ha dicho que no tiene planes de irse de la Fórmula 1, también ha revelado que ya habló con los directivos sobre los nuevos ajustes que se han hecho en el reglamento.