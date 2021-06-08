10 máximos goleadores en la historia de la Copa Oro | FOTOS

Checa esta galería y conoce a los 10 futbolistas que conforman la lista de los 10 máximos goleadores en la historia de la Copa Oro de CONCACAF. Sorprendentemente, solo hay dos futbolistas mexicanos.

Máximos goleadores Copa Oro

1. Landon Donovan

18 goles entre 2002 y 2013.

2. Clint Dempsey

13 goles entre 2005 y 2017.

3. Luis Roberto Alves “Zague”

12 goles, 11 fueron en 1993.

4. Andrés Guardado

12 goles hasta la edición 2019.

5. Blas Pérez

11 goles para Panamá

6. Luis Tejada

10 goles con Panamá

7. Walter Centeno

9 goles con Costa Rica

8. Carlos Pavón

9 goles con Honduras

9. Eric Wynalda

9 goles con Estados Unidos

10. Rodolfo Zelaya

9 goles con El Salvador

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