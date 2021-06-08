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10 máximos goleadores en la historia de la Copa Oro | FOTOS
Conoce quiénes son los máximos goleadores en la historia de la Copa Oro de la CONCACAF. ¡Solamente hay 2 mexicanos en el top 10!
Checa esta galería y conoce a los 10 futbolistas que conforman la lista de los 10 máximos goleadores en la historia de la Copa Oro de CONCACAF. Sorprendentemente, solo hay dos futbolistas mexicanos.
Máximos goleadores Copa Oro
1. Landon Donovan
18 goles entre 2002 y 2013.
2. Clint Dempsey
13 goles entre 2005 y 2017.
3. Luis Roberto Alves “Zague”
12 goles, 11 fueron en 1993.
4. Andrés Guardado
12 goles hasta la edición 2019.
5. Blas Pérez
11 goles para Panamá
6. Luis Tejada
10 goles con Panamá
7. Walter Centeno
9 goles con Costa Rica
8. Carlos Pavón
9 goles con Honduras
9. Eric Wynalda
9 goles con Estados Unidos
10. Rodolfo Zelaya
9 goles con El Salvador
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