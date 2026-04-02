Maycee Barber hablar por primera ocasión tras el nocaut que sufrió ante la mexicana Alexa Grasso

Hace unos días, la mexicana Alexa Grasso, volvió a conseguir una victoria y lo hizo de forma contundente, al noquear de forma asombrosa a su rival, la estadounidense Maycee Barbe, los hechos ocurrieron en el primer round en el UFC Fight Night, el cual se celebró el pasado 28 de marzo en el Climate Pledge Arena de Seattle.

La peleadora mexicana tomó por sorpresa a su rival, pues demostró tener un gran control del combate desde los primeros segundos, para después de una gran combinación de golpes, dejarlas totalmente noqueada, al grado que el referí tuvo que intervenir para frenar la pelea.

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El momento fue muy impactante para los aficionados, pues los médicos presentes tuvieron que intervenir para revisar a Maycee Barbe, quien no logró regresar a tiempo para seguir con la pelea, por lo que Alexa Grasso fue declarada ganadora.

Maycee Barbe rompe el silencio tras ser noqueada

Luego de ser enviada a la lona en menos de tres minutos, Maycee Barbe apareció en sus redes sociales con un mensaje para sus miles de fans. En primer lugar, aceptó que la mexicana había sido muy superior a ella en el combate, incluso la elogió por su actuación.

Por otro lado, reconoció que no tiene recuerdos muy claros de su pelea, lo cual puede ser un efecto del impacto que la mandó a la lona en ese momento, así lo expresó la estadounidense.

La verdad es que no recuerdo mucho. Lo único que sé es que cada vez que entro en las redes sociales parece que estoy muerta, y eso no es nada agradable de ver. Así que he estado intentando mantenerme alejada de las redes sociales, pero también quería venir aquí para decirles que estoy bien

También, aseguró que sin importar el fuerte impacto que sufrió por parte de la mexicana, dentro de sus planes no se encuentra alejarse de las artes marciales mixtas, por lo que va a recuperarse para regresar.