Este es el mayor sueño de André Jardine y no tiene nada que ver con Club América

Mientras el Club América busca a una figura de México en el Mundial de Qatar 2022, el equipo de Coapa busca volver al triunfo y dejar atrás los malos rendimientos que mostró en este Clausura 2026. Por supuesto que el entrenador de las Águilas quiere que su equipo mejore y sea de los animadores del torneo, pero recientemente se conoció que André Jardine tiene otro sueño.

En una reciente entrevista el director técnico brasileño tricampeón del futbol mexicano hizo un pequeño repaso de su carrera y mencionó algunos momentos que quizás muchos no conocían. Además habló de su gusto por Europa. De hecho, el sueño de Jardine es dirigir en el futbol español al salir de América. Por otro lado, TV Azteca transmitirá Barcelona - Real Madrid.

André Jardine sueña con dirigir en el futbol español

“En mi inicio como profesional en el futbol sala tenía a la Selección Española como una referencia. Después pasé al futbol de campo en el momento en el que surge el Barcelona de Pep Guardiola y la selección de Vicente del Bosque, entonces yo siempre fui un amante del futbol español, me encanta La Liga y la acompaño con mucha atención”, reveló el entrenador brasileño.

Además, Jardine expresó: “Tengo ganas de, al salir de México, como próximo paso, cumplir el objetivo que tengo y las ganas de conocer La Liga estando dentro de un club. Es algo que me motiva, un sueño que tengo y por lo que voy a trabajar mucho para hacerlo realidad”.

¿André Jardine ya no está a gusto en el Club América?

De todos modos, el director técnico de 46 años dejó en claro que no tiene apuro para buscar cumplir ese sueño, sino que es algo que toma con calma. “Sin prisa porque la verdad estoy muy muy feliz en América de México, la liga mexicana también es fantástica, es muy buena”, sostuvo.

Aunque, por último, sentenció: “la vida está hecha de sueños, yo ya realicé algunos y dirigir en España es uno que quiero transformar en realidad en el futuro”.