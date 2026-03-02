TV Azteca transmitirá Real Madrid vs Barcelona EN VIVO, Copa de Leyendas en el Estadio Akron

TV Azteca transmitirá el duelo entre Real Madrid vs Barcelona de la Copa de Leyendas EN VIVO, un torneo que reúne a figuras históricas del balompié internacional. El escenario será el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, que se vestirá de gala para recibir a dos instituciones que han marcado generaciones enteras de aficionados en el mundo entero.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs Barcelona?

La transmisión de TV Azteca, a través de Azteca Deportes Network, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes este martes 3 de marzo a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de México, permitirá que millones de televidentes disfruten del partido desde sus hogares, con la mejor narración y su estilo característico.

El Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, será el epicentro de este choque. Con capacidad para más de 46 mil espectadores, se espera un lleno total, pues la afición mexicana siempre ha mostrado un cariño especial por estos dos equipos del futbol español.

La Copa de Leyendas busca revivir la magia de los grandes ídolos que alguna vez brillaron en los estadios europeos. Exjugadores emblemáticos de ambos clubes se enfrentarán en un partido que promete espectáculo, nostalgia y pasión. Aunque no se trata de un duelo oficial de LaLiga, la rivalidad entre merengues y blaugranas se mantiene intacta, y cada encuentro entre ellos despierta emociones únicas.

¿Qué Leyendas jugarán en Guadalajara?

Entre los nombres que podrían aparecer en la cancha destacan leyendas como Iker Casillas, Fernando Morientes, Carles Puyol, Fernando Hierro, Xavi Hernández y Rafa Márquez, entre otros, quienes han sido parte de este tipo de eventos en ediciones anteriores. Más allá del resultado, el atractivo principal será ver nuevamente a estos íconos desplegar su talento, aunque sea en un contexto amistoso.

El clásico español, incluso en su versión de leyendas, representa un espectáculo global. Para los aficionados, será una oportunidad de revivir recuerdos y compartirlos con nuevas generaciones que quizá no vieron a estas estrellas en su mejor momento.

