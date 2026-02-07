Mazatlán vs Chivas: Alineaciones de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Mazatlán recibe a Chivas en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El Estadio El Encanto abre sus puertas en la doble cartelera del Viernes Botanero.

Te puede interesar: Mazatlán vs Chivas: Ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Dirigidos por Sergio Bueno, los Cañoneros encaran el partido en casa con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la campaña, pues se ubican en el fondo de la tabla general con cuatro derrotas consecutivas. En la Fecha 4, la escuadra de La Perla del Pacífico vio la derrota ante el Atlas en el Estadio Jalisco. Del otro lado, el 'Rebaño Sagrado' llega de vencer al Atlético de San Luis.

Alineaciones Mazatlán vs Chivas

Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Ángel Leyva, Edgar Bárcenas, Sebastián Santos, Jordan Sierra, Luiz Teodora, Omar Moreno y Brian Rubio.

Chivas: Raúl Rangel, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Luis Romoa, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armando González.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Nicolás Larcamón es BAJA de Cruz Azul en pleno Clausura 2026