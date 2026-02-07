Mazatlán vs Chivas: Ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: CONFIRMADO: Nicolás Larcamón es BAJA de Cruz Azul en pleno Clausura 2026

El Viernes Botanero tiene doble cartelera. Al terminar el partido de Tigres vs Santos en el Estadio Universitario, las emociones continúan desde el Estadio El Encanto con el juego de Mazatlán vs Chivas.

Dirigidos por Sergio Bueno, los Cañoneros encaran el duelo en casa con el objetivo de sumar sus primeros puntos, pues el equipo se ubica en el fondo de la tabla general y encaran el partido tras haber perdido en la Fecha 4 contra el Atlas. Del otro lado, el 'Rebaño Sagrado' comandado por Gabriel Milito, marcha con paso perfecto al registrar cuatro victorias consecutivas.

Alineaciones Mazatlán vs Chivas

Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Ángel Leyva, Edgar Bárcenas, Sebastián Santos, Jordan Sierra, Luiz Teodora, Omar Moreno y Brian Rubio.

Chivas: Raúl Rangel, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Luis Romoa, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armando González.

