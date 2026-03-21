Mazatlán 1-0 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online | Presentado por Nissan

Las acciones arrancan en este Viernes Botanero, hoy viernes 20 de marzo sigue la actividad del Clausura 2026 con el enfrentamiento entre Mazatlán FC y Cruz Azul, partido correspondiente a la Jornada 12, a disputarse en el Estadio El Encanto, en Sinaloa.

Cruz Azul llega ubicado en la segunda posición de la tabla general con 26 puntos. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón viene de empatar 2-2 ante Pumas en la jornada anterior, resultado en el que dejó escapar la ventaja. A pesar de ello, mantiene gran momento en la Liga BBVA MX y hoy buscará pelear por el liderato del torneo. Además que, a media semana aseguró su clasificación a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Por su parte, Mazatlán se ubica en el lugar 15 con 10 unidades. El conjunto encabezado por Sergio Bueno viene de caer 2-0 frente al América. En casa, el equipo ha sumado resultados como la victoria 4-2 ante León.

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¿A qué hora y en qué canal ver Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO?

El partido está programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y 20:00 horas local. La transmisión estará disponible a través de Azteca 7 por televisión abierta, en nuestro sitio web y la app oficial de Azteca deportes.

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¿Cuáles son los antecedentes entre Mazatlán y Cruz Azul?

En cuanto a los antecedentes recientes entre ambos clubes en la Liga BBVA MX, Mazatlán registra dos victorias en los últimos cinco encuentros, mientras que se han presentado dos empates y una victoria para Cruz Azul. El último enfrentamiento se disputó el 12 de julio de 2025, en el Apertura 2025, con un empate sin goles.

Alineaciones del Mazatlán vs Cruz Azul de la Jornada 12 del Clausura 2026

Mazatlán: Ricardo Rodríguez #33, Facundo Almada #5, Mauro Zaleta #14, Lucas Merolla #19, Edgar Bárcenas #11, José Esquivel #16, Josue Ovalle #17, Sebastián Santos #21, Said Godínez #25, Luiz Teodora #7, Brian Rubio #15.

Cruz Azul: Kevin Mier #23, Omar Campos #3, Jorge Rodarte #22, Gonzalo Piovi #33, Erik Lira #6, Agustín Palavecino #8, Andrés Montaño #10, Ángel Márquez #16, Amaury García #17, Carlos Rodríguez #19, Gabriel Fernández #21.

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