Mazatlán vs León: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026; marcador online

En el incio del “Viernes Botanero” de la Jornada 10 del Clausura 2026, todo arranca en el Estadio El Encanto, donde Mazatlán recibirá a León en un duelo que abre la actividad del fin de semana en la Liga BBVA MX. El partido se disputará este viernes por la noche en territorio sinaloense.

Mazatlán llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla. Los “Cañoneros” se ubican en el puesto 16 de la clasificación con 7 unidades y vienen de caer 4-1 frente al Atlético de San Luis en la Jornada 9. En ese encuentro, el equipo sinaloense logró empatar momentáneamente, pero el conjunto potosino terminó imponiendo condiciones durante la segunda mitad.

Del otro lado aparece León, que afronta el encuentro con una dinámica más positiva, el equipo dirigido por Ignacio Ambriz ocupa la posición 13 con 10 puntos y además tiene un partido pendiente. La “Fiera” no disputó su compromiso de la Jornada 9 ante Chivas, el cual fue reprogramado para el 18 de marzo, por lo que llega con varios días adicionales de descanso. Su último resultado en la Liga BBVA MX fue una victoria de 2-1 frente a Santos Laguna.

En los enfrentamientos recientes entre ambos clubes, León mantiene una racha positiva ante Mazatlan. El conjunto de Guanajuato acumula seis partidos consecutivos sin perder ante Mazatlán en Liga BBVA MX, en una serie donde además se han registrado marcadores con goles de ambos equipos en varios de sus choques más recientes.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Mazatlán vs León?

El partido entre Mazatlán y León, correspondiente al “Viernes Botanero” de la Jornada 10 del Clausura 2026, se jugará este viernes 6 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio El Encanto.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Azteca Deportes por televisión abierta en el canal 7, además del sitio web oficial y la app de Azteca Deportes, donde también se podrá seguir el encuentro.

Pronósticos del Mazatlán vs León de la Jornada 10 del Clausura 2026

De acuerdo con los reportes el León parte como ligero favorito para quedarse con el resultado, incluso jugando como visitante. Los momios colocan el triunfo de la “Fiera” en un rango aproximado de +112 a +120, mientras que el empate ronda +245 a +250. Por su parte, una victoria de Mazatlán se sitúa cerca de +215.

Otro mercado que ha llamado la atención es el de “Ambos equipos anotan”, escenario que se ha cumplido en cinco de los últimos seis enfrentamientos entre estas escuadras. Actualmente, la cuota para esta opción se ubica alrededor de -150 (1.67).

