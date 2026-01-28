Mbappé hace historia: así quedó la tabla de goleo tras el cierre de la Fase de Liga de la Champions 2025/2026

La fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26 llegó a su fin y dejó una marca histórica en el plano individual, donde Kylian Mbappé cerró esta etapa como máximo goleador del torneo con 13 tantos, estableciendo un nuevo récord desde la implementación del formato con 36 equipos. El delantero del Real Madrid selló la cifra con un doblete en la última jornada ante el Benfica y se consolidó como la referencia ofensiva del certamen.

Detrás de Mbappé aparecen nombres habituales del futbol europeo, Harry Kane terminó con ocho goles, mientras que Erling Haaland y Anthony Gordon sumaron siete cada uno. Newcastle destacó al colocar a dos futbolistas dentro del Top 10 de goleo, reflejo de su peso ofensivo a lo largo de la fase de Liga. El FC Barcelona también tuvo presencia con Marcus Rashford y Fermín López, ambos con cinco anotaciones.

¿Cómo se juega la fase de eliminación de la Champions League?

Con el cierre de la Fase de Liga, la Champions entra en su etapa de eliminación directa bajo un formato completamente distinto al de ediciones anteriores. La tabla general define el destino de los 36 equipos: los primeros ocho avanzan de manera directa a los Octavos de Final, los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una ronda de Play-offs, y los últimos doce quedan eliminados de toda competencia europea, sin posibilidad de caer a la Europa League.

Los Play-offs, que se disputan en febrero, enfrentan a los equipos del bloque medio en series de ida y vuelta. Los mejor clasificados dentro de ese grupo cuentan con la ventaja de cerrar en casa y el emparejamiento se realiza bajo un criterio de mérito deportivo, donde el mejor posicionado se mide ante el peor disponible, eliminando la aleatoriedad de los sorteos tradicionales.

El camino hacia la final queda definido desde el sorteo de Play-offs (después de octavos), con protección para los líderes de la tabla general, que solo pueden cruzarse en la Final. Sin sorteos en rondas posteriores y sin la regla del gol de visitante, la Champions refuerza la importancia de cada partido disputado desde la Fase de Liga.

Top 10 de goleadores tras la fase de Liga de la Champions League 25/26

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 13 goles Harry Kane (Bayern Múnich) – 8 goles Erling Haaland (Manchester City) – 7 goles Anthony Gordon (Newcastle) – 7 goles Gabriel Martinelli (Arsenal) – 6 goles Victor Osimhen (Galatasaray) – 6 goles Marcus Rashford (FC Barcelona) – 5 goles Fermín López (FC Barcelona) – 5 goles Harvey Barnes (Newcastle) – 5 goles Vitinha (PSG) – 5 goles

