El motivo por el cual Mbappé no estará en entrenamientos del PSG

Este lunes el equipo del Paris Saint-Germain (PSG) vuelve a los entrenamientos para abrir una nueva época, con el técnico español Luis Enrique pero con la enorme interrogante del futuro de su gran estrella, Kylian Mbappé.

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El delantero francés y otros internacionales no estarán en el inicio de la pretemporada, ya que tienen permiso para incorporarse más tarde después de los partidos de selecciones de mediados de junio pasado.

Eso hará que continúe la guerra que han emprendido en las últimas semanas el jugador y el presidente del club, Nasser al Khelaifi.

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Mbappé insiste en que no quiere renovar su contrato, que concluye el 30 de junio de 2024, pero reitera que desea cumplir su actual compromiso y jugar la próxima temporada en París.

Por el contrario, Al Khelaifi ha dejado claro que no va a permitir que salga gratis del club el "mejor jugador del mundo" y le ha puesto en una encrucijada: ampliar su compromiso o ser traspasado este verano, aunque parece que es el delantero el que tiene la sartén por el mango desde el punto de vista legal.

Las declaraciones de Mbappé publicadas en France Football, en las que decía que el PSG tiene "un techo de cristal" en Champions League y es un club "divisivo" no han caído bien ni a la entidad ni, supuestamente, a algunos compañeros de vestuario, según asegura Le Parisien.

Por ello, y además del tortuoso verano que se viene encima entre la estrella del equipo y la dirección, habrá que ver cómo se desarrolla la convivencia en el vestuario del equipo parisino, que ha perdido a dos pesos pesados como Lionel Messi y Sergio Ramos.

La llegada de Luis Enrique y el futuro incierto de Neymar

En su presentación a la prensa del pasado miércoles de Luis Enrique, el técnico español prometió un "juego ofensivo" y atractivo, así como que jugarían "como equipo", algo que el último año no ocurrió y que le costó el puesto a su antecesor, Christophe Galtier.

También reconoció estar encantado con la "presión" que supone llegar lejos en la Champions League, algo que no salvó al alemán Thomas Tuchel (finalista en 2020 y cesado solo cuatro meses después).

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La otra gran estrella que queda en el PSG es el brasileño Neymar, ya con 31 años y cuatro más de contrato, pero cuya irregularidad y frecuentes lesiones hacen que su elevado salario suponga una carga para el club.

Neymar llegó a Francia con algunos días de retraso con permiso del club para ocuparse de los problemas legales que ha tenido con una obras en una de las propiedades que tiene en su país.

Operado de su delicado tobillo derecho en marzo, el brasileño debería realizar trabajo específico de rehabilitación junto con otros dos lesionados de larga duración, los franceses Kimpembé y Mukiele.