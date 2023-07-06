Los posibles rivales de la Selección Mexicana en las semifinales de la Copa Oro

La Selección Mexicana consiguió su boleto a las semifinales de la Copa Oro 2023, tras superar a Costa Rica con anotaciones de Orbelín Pineda y Erick Sánchez.

El conjunto de Jaime Lozano se unió a Panamá como los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Copa Oro. El conjunto canalero vapuleó a la Selección de Qatar, para meterse entre los mejores cuatro del torneo.

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Así llegaban México y Costa Rica

El conjunto que dirige Jaime Lozano se clasificó en el primer lugar del Grupo B, luego de vencer a Honduras y Haití, y caer ante Qatar por pizarra de 1-0, para sumar seis unidades; de hecho la victoria de los invitados asiáticos los metió a los Cuartos de Final y dejar fuera a los catrachos por diferencia de goles.

En tanto, Costa Rica se metió a la Fase de Eliminación Directa gracias a que terminó en el segundo lugar del sector C. De hecho, a la última fecha llegó sin un lugar, pero gracias a que goleó 6-4 a Martinica se coló con cuatro puntos, con una derrota, un empate y la victoria mencionada.

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¿Contra quién jugaría la Selección Mexicana las semifinales de la Copa Oro?

Los otros dos enfrentamientos de Cuartos de Final de la Copa Oro, se jugarán el domingo 9 de julio. El conjunto azteca se podría ver las caras ante el ganador del cruce entre Guatemala y Jamaica, de hecho, el rival de la Selección se sabrá hasta la tarde del domingo, pues ellos se enfrentan a las 3:00 PM (tiempo del centro de México).

Las semifinales de la Copa Oro se jugarán el miércoles 12 de julio. El otro cruce será entre Panamá y el equipo que salga vencedor del choque entre Estados Unidos y Canadá.