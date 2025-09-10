El luchador que triunfa en la WWE y el amor; así conquistó a una querida conductora mexicana

La zona “midcard” de la WWE se ha posicionado como una de las mejores en su historia gracias a la calidad de luchadores que forman parte de ella. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Finn Balor, quien además de ser una auténtica superestrella guarda una relación con una querida conductora mexicana.

Finn Balor cuenta con un cariño especial hacia México, mismo que se ha dado gracias a la conexión que tiene con su pareja y a la forma en cómo ha creado historias con otros luchadores mexicanos como Penta, Dragon Lee y más recientemente Mr Iguana.

¿Cuándo inició la relación de Finn Balor, estrella de la WWE, con Verónica Rodríguez?

Oficialmente no se sabe la fecha exacta en la que Finn Balor y Verónica Rodríguez comenzaron su relación, aunque lo que sí se sabe es que lo hicieron oficial previo a la pandemia por el Covid-19. Ahí, tanto el luchador como la conductora mostraron su amor a través de las redes sociales.

Tal es el cariño que Finn Balor siente por Verónica Rodríguez que, poco a poco, se ha metido de lleno a la cultura mexicana no solo a través de su gastronomía, sino también desde sus celebraciones más icónicas. En ese sentido, Rodríguez también ha tenido la oportunidad de incursionar en lugares relacionados a su pareja tanto en la WWE como en otros eventos en unión con la AAA.

¿Finn Balor es uno de los luchadores más importantes de la WWE en la actualidad?

Con 44 años de edad, el nacido en Irlanda puede presumir el Campeonato Indiscutido de Parejas de la WWE y, además, formar parte de uno de los equipos más importantes de RAW junto a Dominik Mysterio. Eso sí, luce complicado que, por su edad, sea aspirante a un título más importante en la empresa.

¿A qué equipo de la Liga BBVA MX apoya Finn Balor?

El cariño que Verónica Rodríguez le ha demostrado desde iniciada su relación ha hecho que Finn Balor apoye cada uno de los gustos de su pareja. Por ende, no es extraño que el luchador de la WWE se haya convertido en un fanático empedernido de los Pumas de la UNAM.