Esta es la MEDIA de los luchadores de la AAA en el nuevo juego de la WWE

Mucho se ha hablado respecto a la llegada del nuevo videojuego de la WWE, el cual saldrá a la venta el próximo 13 de marzo. Entre las curiosidades al respecto destaca la llegada de los luchadores de la AAA, mismos que harán acto de presencia por primera vez después de la venta de la compañía.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Como sabes, este año ha traído consigo la llegada de luchadores de la AAA a distintos eventos de la WWE, y un ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido con el Royal Rumble pasado. Ahora, ya se conocen las medias oficiales que cada luchador mexicano tendrá en el WWE 2K26.

¿Qué medidas tienen los luchadores de la AAA en el WWE2K26?

De acuerdo con lo visto en las filtraciones del nuevo videojuego de la WWE, es El Hijo del Vikingo quien tiene la media más fuerte dentro de los luchadores que forman parte de la WWE. El nacido en Puebla cuenta con un promedio de 86 puntos, cantidad llamativa de acuerdo a lo demostrado en el ring hasta ahora.

HDLV tiene el rating más alto del roster de AAA en WWE 2K26. Tiene 86. Miren que hermoso se ven Iguana y Yezka. Flammer con un 85 sólido!!! Siento que Psycho Clown debieron haberle dado dos puntos más mínimo, pero un orgullo verlo ahí!!!! AAA invade WWE… pic.twitter.com/NNFsrJd9aI — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 27, 2026

En segundo lugar se encuentra nada más y nada menos que Lady Flammer, flamante Reina de Reinas que ostenta una media de 85 y que, además, destaca por ser la única luchadora mexicana que forma parte del nuevo videojuego de la WWE, al menos, hasta lo visto al momento.

En el tercer puesto se encuentra Psycho Clown, quien ostenta el Campeonato de Parejas de la AAA junto a Pagano y que tiene una medida de 84 unidades. Finalmente, en el cuarto puesto se encuentra Mr. Iguana, uno de los luchadores más populares de la empresa cuya media es de 81 puntos.

Jey Uso, ¿uno de los mejores luchadores del WWE 2K26?

Una de las quejas más grandes que el nuevo videojuego de la WWE ha recibido guarda relación con la media que le otorgaron a Jey Uso, la cual es de 91. El samoano es, de hecho, uno de los luchadores con más fuerza de RAW junto a otros elementos como Brock Lesnar, CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins.