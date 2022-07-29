Llega el esperado Medio Maratón de la Ciudad de México

Uno de los desafíos más esperados para los atletas en nuestro país está por disputarse: el Medio Maratón de la Ciudad de México, que citará a 25 mil corredores en una ruta creada para disfrutar y mantener el enfoque a la victoria.

Con el paso de los años, este evento goza de mayor auge por lo que los participantes agotaron los lugares desde hace un mes, explicó el director del medio maratón, Raúl Paredes Peña.

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“Hay mucha emoción por correr el medio maratón, creo que es una de las carreras más esperadas por las y los capitalinos y entonces creo que tendremos lleno total en el regreso y creo que tendremos a 25 mil corredores pasando por todo reforma”.

Este reto de 21 kilómetros, de acuerdo a Paredes Peña, goza de un gran trazado, que inicia en la Torre del Caballito y termina en el Ángel de la Independencia.

El evento comenzará a las 7 de la mañana y la recomendación es estar una hora antes, además no estrenar tenis, no desayunar ni entrenar pesado un día antes.

“Siempre es recomendable para todos los corredores llegar una hora antes para calentar. Un día antes es mejor un trote ligero y estiramientos, no correr más de 10 kilómetros y si puedes hacer estiramientos, yoga o algún tipo de masaje”.

Para esta importante carrera, la medalla evoca al mariachi y es el gran preámbulo del maratón de la Ciudad de México que se celebrará el 28 de agosto.

