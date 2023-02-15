El mejor Barcelona de los últimos años: Erik Ten Hag

Barcelona, España. Erik Ten Hag, director técnico del Manchester United, declara que "el Barcelona está jugando su mejor futbol de los últimos años" antes de enfrentarse al conjunto azulgrana este jueves en el juego de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

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"En los partidos del Barcelona percibes que hay la inspiración de Johan Cruyff. Obviamente, enfrentarnos al Barcelona es fantástico. Me gusta la filosofía de este club", añadió el técnico neerlandés Ten Hag en la conferencia de prensa previa al partido que se celebró en sala de prensa del Estadio Camp Nou.

Además, dijo que ambos equipos tienen "la ambición de estar en la Champions League y dejar huella llegando a semifinales y finales", pero que "la realidad es que ahora" están en Europa League. De todas maneras, opinó que los dos clubes están "en la buena dirección".

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Respecto a la capacidad defensiva del Barcelona, que tan solo ha recibido siete goles en 21 jornadas de LaLiga, Ten Hag admitió que el equipo cule "defiende bien". Pero puntualizó que "su principal habilidad es tener mucho la posesión de la pelota".

El entrenador de los Países Bajos tuvo a sus órdenes en el Ajax a Frenkie de Jong, actual centrocampista del Barcelona. Juntos se quedaron a las puertas de la final de la Champions League 2018-2019.

"Era un equipo que fascinaba mucho y él era parte de esa fascinación. En los años que lleva en España ha seguido evolucionado. Tenerlo en tu equipo siempre te hace más fuerte", afirmó Ten Hag sobre su compatriota.

Por su parte, Luke Shaw, defensa del Manchester United, consideró que la eliminatoria ante el Barcelona "demostrará" dónde está su equipo, que ha mejorado mucho su rendimiento tras un inicio de temporada lejos de lo esperado.

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"Es un partido muy importante, será una prueba para nosotros. Estamos preparados para esto. En los primeros partidos, el equipo no estaba donde tenía que estar. Pero aprendimos, crecimos y ahora lo demostramos con nuestras actuaciones", añadió Shaw.

Manchester United contará con Casemiro

Manchester United podrá contar con Casemiro, exjugador del Real Madrid, que no disputó los dos últimos encuentros de la Premier League por sanción.

"Cuando juega Casemiro los defensores nos sentimos más seguros. Lo hemos echado mucho de menos. Estamos muy contentos de volver a tenerlo mañana con nosotros", dijo Shaw sobre su compañero.