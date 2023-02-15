VIDEO: Sergio Ramos empuja a fotógrafo y se vuelve viral

El defensor del París Saint-Germain, Sergio Ramos, fue captado empujando a un fotógrafo mientras estaban despidiendo a la afición que se dio cita en el Parque de los Príncipes para el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League ante el Bayern Múnich.

Desafortunadamente, el equipo francés regresó a la actividad de la Champions con una derrota en el partido de ida de la fase eliminatoria, al caer por la mínima ante el Bayern. Los jugadores del PSG terminaron molestos pero se tomaron un momento para despedirse de la afición que los estuvo alentando durante el partido.

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Entre los jugadores y todos los camarógrafos se acercaron para tomar fotos de las estrellas como Lionel Messi, Neymar, Mbappe, etcétera. Sergio Ramos se molestó por sentirse empujado y encapsulado por los fotógrafos, a lo que primero reaccionó con un ligero reclamo pero después terminó empujando con gran fuerza un fotógrafo que se encontraba distraído.

Vídeo de Sergio Ramos empujando a fotógrafo

En el vídeo se puede ver la reacción del jugador y como termina empujando al fotógrafo sin decirle nada.

El PSG no ha lanzado ningún comunicado al respecto, ni ha mencionado si le pondrá alguna sanción al defensor.

De igual forma, la UEFA Champions League no ha sacado ningún comunicado para explicar la situación. Aunque entre las posibles sanciones podría caerle una sanción económica al jugador o al equipo. Además, de poder quedarse fuera de algunos partidos en la competencia. En caso de avanzar a los cuartos de final, podría no jugarlos si los organizadores de la liga así lo deciden.

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